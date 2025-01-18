Yeni terminal binasıyla yolcu kapasitesi 6 milyona çıktı

Başkan Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi Açılış Töreni'ne katıldı. Yeni terminal binası ile yıllık 2.5 milyon olan yolcu kapasitesi 6 milyona çıktı. 22 bin metrekare olan terminal binası 51 bin metrekareye çıkarıldı. Proje kapsamında apron alanı 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye, 9 uçaklık park alanı ise 18'e çıkarıldı, Kayseri Havalimanı'na 605 metrekarelik CIP binası inşa edildi. İç hatlar giden yolcu salonu 4 bin 470 metrekareye, dış hatlar giden yolcu salonu ise 3 bin 175 metrekareye çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artırılan yolcu kapasitesinin Kayseri'nin turizm ve ticaretine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Tarih, kültür ve gastronomiyi buluşturan Kayseri aynı zamanda da bir ticaret kenti. Kayseri Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin yükselmesiyle birlikte şehre gelen turist ve iş insanı sayısının artması, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası ticaret ağındaki rolünü güçlendirecek ve şehrin ekonomik kalkınmasını hızlandıracaktır. Böylece Kayseri'nin ulusal ve uluslararası ticaretteki rolü güçlenecek, ekonomik kalkınması hızlanacaktır" dedi. Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası, hem şehrin turizm potansiyelini artırmayı hem de ekonomisini daha fazla canlandırmayı hedefliyor.