Aradığın haramiler çevrende!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana ve Mersin'de AK Parti'nin il kongrelerinde konuştu:

Sayın Özel, yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle gidip mücadele etsene. Şayet harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana. Bunlar da her açığa düştüklerinde büyük büyük laflar ediyorlar ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Her suçüstü yakalandıklarında üç beş gün aslan kesiliyorlar. Fakat daha sonra süt dökmüş kediye dönüyorlar. CHP lideri Özel'e samimi tavsiyem şudur: Siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın, kırmızı kartlardan puzzle yapın.

LUNAPARKTA MI OYNUYORSUNUZ!



Gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında çok boyutlu, çok kapsamlı, her aşaması hesaplanmış strateji yürüttük. Ana muhalefetin ise hâli ortada. Vizyon, proje, eser, ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Hadi bunları bir tarafa bıraktık, biraz ciddiyet ve ağırbaşlılık arıyoruz, onu dahi bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar, lunaparkta oyun mu oynuyorlar?

Anlayabilene aşk olsun. Gençlerin, çocukların adeta eğlencesi haline geldiler. Ana muhalefetin kendi içlerinde hiç eksik olmayan kavgaları var. Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak, hizmet üretmek yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Artık ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarını burada saymıyorum bile. Çünkü orası tam anlamıyla bir gayya kuyusu. Deşildikçe, üzerine gidildikçe, kabuğu kazındıkça altından daha beter, daha utanç verici skandallar patlak veriyor.

MİLLET BİZE KIRMIZI KART GÖSTERMEDİ



Birileri kırmızı kart göstermeye gayret etti. Bunlar pişpirik mi, poker mi oynuyor? Ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Az önce Ömer Bey'in (Çelik) de ifade ettiği gibi kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar herhalde orta hakemliği filan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuştururuz, yola da devam ederiz. Benim tabii 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim ama bunlar bu işten anlamaz. Öğrenecekler hangi kart nerede, nasıl gösterilir. 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi ama bunlar, kırmızı karttan da kurtulamadı.



DÜŞMANLARIN KUKLASI OLDULAR



Muhalefet Filistin davası gibi milli bir meselede Türkiye düşmanlarının kuklası haline geldi Bunları unutmadık ve unutmayacağız. Bu insani trajedileri oy devşirmek için pervasızca kullandılar. Üç beş oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık, unutmayacağız.





İPE UN SERERLERSE TERÖRÜ BİZ ÇÖZERİZ



Artık yeni hayaller kurma, yeni adımlar atma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Biz bölgede istikrar, güvenlik, huzur ve refah istiyoruz. Terör örgütü çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ipe un sermeye kalkarsa, başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz.





100 YILLIK OYUN BOZULUYOR



Terör örgütlerine silah bıraktırarak Suriye üzerinden yeni senaryolar uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Terör sorununu kökten çözeceğiz. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra bölgemize nizam vermeye kalksınlar. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bölgenin geleceğini bu toprakların kadim halkları belirleyecek. 100 yıllık oyun bozuluyor. Batı'nın bölparçala- yönet taktiğiyle bölgede cirit atma dönemi bitti.



ANADOLU İHTİLALİYLE İKTİDARA GELDİK



Ülkemizin ilk 80 yılına Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin sancıları damga vurdu. Tek partinin baskıcı politikalarının bedelini ödedik. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Darbelerle, cuntalarla, ekonomik kargaşalarla dolu dönemlerden geçtik. AK Parti bir Anadolu ihtilaliyle iktidara geldi. Milletimizle kol kola verip alçakça hesapların hepsini boşa çıkardık.



GAZZE'NİN YARALARINI SARACAĞIZ

Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemeli. Gazze'de tekrar eskiye dönülmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı, İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. İsrail hükümeti, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Türkiye olarak nasıl 467 gün boyunca Gazzeli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız ve sahipsiz bırakmadıysak, inşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızı harekete geçireceğiz. Yeni yönetimin Suriye'nin siyasi ve coğrafi birliğini sağlama yönünde gösterdiği samimi gayreti takdirle izliyoruz. Bu gelişmeyle Suriye'yi üç parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür.