Bakan Tunç: “2018’den bu yana CELSE 360 binden fazla indirildi”

Adalet Bakanlığının politikalarının önde gelen konularından biri olan savunma ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adalet Bakanlığı daha güvenli ve kolay erişilebilir bir adalet olması gerekçesiyle teknolojinin imkanlarını avukatların hizmetine sunuyor. Bakanlık bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan CELSE mobil uygulaması sayesinde avukatların dosyalarına ilişkin bilgilere rahatlıkla ulaşabilmeleri, duruşma ve keşiflere katılmaları ve dosya kapsamında birçok işlemi zaman kaybının önüne geçilerek hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlıyor.

DURUŞMA BİLGİLERİNE ERİŞEBİLİYORLAR

Avukatlar ücretsiz olarak yararlanabildikleri CELSE'yi mobil uygulaması üzerinden, vekili oldukları dosyaların dosya kapak bilgileri ve dosyada yer alan evrakları görüntüleyebilme, dosya safahatına ilişkin anlık bildirimlere ulaşılabilme, mobil uygulama üzerinden dosyalara mazeret bildirebilme, e-Duruşma talebi gönderilebilme gibi işlemleri kolaylıkla kullanabiliyor.

2024'TE 47 BİN 154 KEZ İNDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CELSE'nin yoğun bir ilgi gördüğüne dikkat çekerek, Bakanlıkta görevli mühendislerce yerli ve milli imkanlarla geliştirilen programın UYAP ile uyumlu olduğunu ifade etti. Bakan Tunç "Hak arama hürriyetinin teminatı, serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları daha da güçlendireceğiz" dedi. Bakan Tunç, "Avukatlarımız, akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamayı 2018 yılından bu yana 360 binin üzerinde indirdi. 2024'de de avukatlarımız CELSE'yi 47 bin 154 kez telefonlarına yükledi." İfadelerini kullandı.

AVUKATLARLA İLGİLİ BİR ÇOK DÜZENLEME YAPILDI

Adalet Bakanlığı bunların yanı sıra savunma ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesine yönelik bir çok yenilik ve düzenleme gerçekleştirdi. 2019 yılında en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan düzenleme hayata geçirildi. Elektronik tebligat düzenlemesiyle tebligat işlemlerini hızlandırılarak, aynı zamanda tebligatların fiilen muhatabına ulaşmamasından kaynaklanan hukuki sorunlar da ortadan kaldırıldı.v2020 yılında Avukatların görevinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlar için istinaf incelemesinden sonra temyiz yoluna başvuru hakkı tanındı. 2021 yılında avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Hukuk yargılamalarında e-duruşma olarak bilinen, ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmanın yapılması usulü düzenlendi. UYAP vasıtasıyla avukat ve vatandaşların internet üzerinden dava açabilmeleri ve işlem yapabilmeleri sağlandı. 2022 yılında avukat stajyerinin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmasının fiilen avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacağına yönelik açık düzenleme yapıldı. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı yardımcıları/adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara görevleri sırasında avukatlık stajını yapabilme imkanı sağlandı. 2023 yılında avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme hayata geçirildi. Ayrıca avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali açıdan desteklendi. Avukatlık Kanununun 180. maddesinde değişiklik yapılarak Adli Yardım Bürolarının gelirlerinde artış sağlandı. Bu kapsamda Adli Yardım Bürolarının gelirleri yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı. 2024 yılında mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların arabuluculuk eğitim alarak arabulucu olabilmelerine imkan tanındı. Baroların adli yardım sistemi kapsamında birikmiş adli yardım ücretleri Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarıldı. Mevcut uzlaştırmacıların haklarını koruyarak uzlaştırmacıların sadece hukuk fakültesi mezunlarından olması sağlandı.