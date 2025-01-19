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Giriş Tarihi: 19.1.2025

Bayraktar Kızılelma’dan bir başarı daha

Bayraktar Kızılelma’dan bir başarı daha
BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı. Test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.
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Bayraktar Kızılelma’dan bir başarı daha
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