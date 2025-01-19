Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya’ya geliyor

Malatya'daki ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya geleceğini açıklaması, parti teşkilatında heyecan yarattı. Erdoğan'ın deprem sonrası 7'inci kez Malatya'yı ziyaret etmiş olacak. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla il kongresinin Malatya'da daha yoğun bir ilgi görmesi ve katılımın artması öngörülüyor. Kongrede, partinin bölgedeki çalışmalarının yanı sıra, yerel siyaset ve Malatya'nın geleceği hakkında önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

PARTİ TEŞKİLATI KONGRE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Malatya il kongresinin görkemli geçmesi için AK Parti il teşkilatı hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Kongreye yönelik yapılan çalışmalar, partinin yereldeki dinamizmini artırmak ve birlik ruhunu pekiştirmek adına titizlikle yürütülüyor. İlçe kongreleriyle Malatya'daki teşkilat yapısını güçlendiren AK Parti, bu kongreyle birlikte yerel destek tabanını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Parti yetkilileri, kongrenin Malatya için yeni bir dönem olacağı ifade edildi.