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Giriş Tarihi: 19.1.2025

DEM’in işçi kıyımı da mahkemeden döndü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DEM’in işçi kıyımı da mahkemeden döndü
Diyarbakır İdare Mahkemesi, DEM Partili Diyarbakır merkez Yenişehir ve Kayapınar belediyeleri tarafından bünyesinde sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmemesi yönündeki kararın yürütmesini durdurdu. Mahkeme, belediye yönetimlerince alınan kararların hukuka aykırı olduğunu ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar DEM Partili diğer belediyeler tarafından benzer şekilde mağdur edilen emekçiler için de emsal oluşturdu. Yargı kararı mağdur emekçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
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DEM’in işçi kıyımı da mahkemeden döndü
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