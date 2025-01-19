Fahiş su zammına mahkeme ‘DUR’ dedi

Balıkesirliler, seçimlerden önce suya indirim sözü veren ancak seçildikten sonra yüzde 59 oranında zam yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'a karşı zafer kazandı. AK Parti grubunun su zammına karşı başlattığı mücadeleye büyük destek veren vatandaşlara müjdeli haber, İdare Mahkemesi'nden geldi. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte, yüzde 59'luk zamla metreküpü 63 TL'ye yükselen su fiyatı, yeniden 17 TL'ye düştü. Balıkesir'de vatandaşlar son 7 aydır ödedikleri yüksek oranlı su faturalarından kurtuldu. 4 kişilik bir hanenin ortalama su faturası yaklaşık 600-700 liralara çıkmıştı. Bu kararla birlikte rakam yeniden 250-280 TL aralığına düşmüş oldu.