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Giriş Tarihi: 19.1.2025 23:46 Son Güncelleme: 20.1.2025 00:52

İsrail basını yazdı: Hamas’tan esirlere hediye çantası!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’le imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 esirin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, esirlere sertifika ve hediye çantası verildiği görüldü.

İHA
İsrail basını yazdı: Hamas’tan esirlere hediye çantası!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirlerin Kassam Tugayları üyeleri ile konvoy halinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya getirildikleri görüldü. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın esirlere üzerinde "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdiği görüldü. İsrail basını, çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.

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İsrail basını yazdı: Hamas’tan esirlere hediye çantası!
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