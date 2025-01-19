Kalıcı ateşkesin takipçisi olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze'de ateşkese değindi: "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız. Gazze'de 15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durması kendileri için çok önemli. Umuyoruz bundan sonra bu ateşkes devam eder. Özellikle iki devletli çözüm uzun bir adım. Bazılarının kesinlikle istemediği bir adım. Ama bu olmadan hem İsrail'in, hem Filistin'in, hem bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı herkesin de malum."