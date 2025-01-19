Torosların kalbine nakliye koridoru

Antalya'da Korkuteli- Elmalı yolu dün açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle açılan yol İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında Türkiye'nin en önemli sebze-meyve üretim merkezleri olan Korkuteli ile Elmalı'dan daha hızlı, daha konforlu bir ticaret ve nakliye koridorunu sağlamış oluyor. Toplam 45.7 kilometre uzunluğunda 2 gidiş ve 2 geliş 4 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edilen proje kapsamında, köprüler ile 2 farklı seviyeli kavşak ve 15 hemzemin kavşak yapıldı. Güzergâhtaki seyahat süresi 46 dakikadan 25'e indi. Zaman ve yakıttan yılda 494 milyon lira tasarruf edildi.