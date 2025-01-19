Üniversite eğitimine Avrupa’dan tam not

Tarafsız ve dışarıdan bir göz tarafından hazırlanan Bologna Süreci Uygulama Raporu'na Türkiye damgasını vurdu. 18 temel göstergenin bulunduğu raporda bu başlıklar 5 puan üzerinden değerlendirildi. Bu göstergelerden 9'u eğitim seviyeleri, tanıma ve kalite güvencesine yönelik temel taahhütleri kapsadı. 8'i yükseköğretimin sosyal boyutunu, 1'i ise uluslararasılaşmayı içerdi. Tüm göstergelerden geçer not alan Türkiye, 9 başlıkta 5 üzerinden 5 puan çıkardı. 6 temel göstergeden 4 puan alınırken, 3 göstergeden ise 3 puan elde edildi. Türk yükseköğretimi, Bologna Raporu'nda yer alan "Diploma Eki Uygulanma Düzeyi", "Dış Kalite Güvence Sistemine Öğrencilerin Katılım Düzeyi", "Dış Kalite Güvencesine Uluslararası Katılım Düzeyi" ve "Dış Kalite Güvence Sisteminin Gelişim Durumu" gibi toplam 9 başlıktan tam puan aldı. "Yükseköğretimde Etkili Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi Durumu", "Bologna Eğitim Seviyesinin Uygulanma Durumu" ve "Kapsayıcı Hayat Boyu Öğrenme İçin Geliştirilen Uygulamalar" gibi başlıklardan ise 4 puan elde edildi.

RAPORDAN ÖNEMLİ DETAYLAR

Raporda Türkiye'nin yükseköğretimde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sorunları çözebilecek üst düzey koordinasyon yapılarına veya mekanizmalara sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye, eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitliliği sağlamak için sürdürülebilir mali destek sunma konusunda güçlü bir taahhüt sergileyerek yükseköğretimde sosyal boyutun güçlendirilmesine yönelik uygulamalarda öne çıkan ülkelerden biri oldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakmış ve başarılı bir performans sergilemiştir" dedi. ANKARA