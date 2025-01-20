Ankara Valisi Vasip Şahin: Ankara güvenli, asayişi düzgün bir kent

ASAYİŞİ DÜZGÜN: Ankara'da 5 milyon 803 bin 482 kişi yaşıyor. Ankara'da geçen yıl evden hırsızlık oranı günde 1.6 civarında, ortalama 2'nin altında. 540 adet evden hırsızlık olayı gerçekleşmiş. Ankara güvenli, asayişi düzgün bir kent. Ankara'da sokağa çıkma hususunda tereddüt yaşandığını düşünmüyoruz.
AYDINLATMA ORANLARI YÜKSEK: Asayiş olaylarında aydınlatma oranlarında kişilere karşı suçlarda yüzde 97, malvarlığına karşı yüzde 80, topluma karşı yüzde 95. Yapılan GBT faaliyetleri kapsamında 10 milyon 191 bin 591 şahıs sorgulandı. 4 milyon 714 bin 449 araç kontrol edildi. 4.815.748.507 TL cezai işlem uygulandı. 71 bin 188 araç trafikten men edildi.
UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK: Okullarda uyuşturucuyla mücadele etme noktasında çok ciddi tedbirlerimiz var. Her bir okulun etrafında özellikle kritik mahalleler ya da sosyal anlamda riskli alanlar olsun olmasın bir polis memuru arkadaşımızı zimmet ediyoruz. Okul civarında biz çocuklarımızın zehirden uyuşturulmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Vatandaşımızdan şunu bekliyoruz, en ufak bir endişelerinde bizi arasınlar. Bazen boş çıkabiliyor önemli değil bakalım.
DÜZENSİZ GÖÇMENLE MÜCADELE: Toplam 200 bin 772 yabancı var. Sınır dışı edilen göçmen sayısı 11 bin 284. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 4 bin 413.
YENİ PROJE: Selamlaşma Kültürünün Yaygınlaştırılması Projesi yürütüyoruz. Selamlaşma 'karşı tarafa ben size değer veriyorum'un şifresi. Kalabalık yalnızlığı gidermenin yolu selamlaşma. Ankara'da uyguluyoruz. Tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz.
DOLANDIRMAK İSTEDİLER: Ankara'da da elektronik ortamda dolandırıcılıkta artış var. Bana da mesaj atmışlardı. 'Şu IBAN numarasına şu kadar para gönderin' diye. Hesap sahibi bulundu. Yargılama devam ediyor. 'Valiyi bile dolandırabiliyoruz' diye caka satmak şeyi vardı galiba. Bir daha yapmasınlar.
ÖĞRENCİLER YURTLARA YERLEŞTİ: 'Öğrenciler barınamıyor' tartışmaları yapıldı. Bütün öğrencilerimizi yurtlarımıza aldık. Doluluk oranımız yüzde 89.33. Toplam kapasite 50 bin 78. 31 bin 496 kız, 13 bin 219 erkek öğrencimiz var.
6.5 DAKİKADA ERİŞİM: Çok ciddi sağlık altyapımız var. 112'ye ulaşım 6.5 dakika içinde oluyor.
86 MİLYON LİRA CEZA: Haksız fiyat artışı denetiminde 70 bin 135 ürünü denetledik. 118 bin 122 gıda denetimi yaptık. 86 milyon TL ceza yazmak zorunda kaldık.
41 BİN KİŞİYE EĞİTİM: Ankara'da doğum hızı 1.2. Yapmamız gereken çok faaliyet var. 41 bin 5 kişiye evlilik öncesi eğitim programı verildi. Aile danışmanlığı verilen kişi sayısı 6 bin 379.
176 BİN KİŞİYE YARDIM: Resmi huzur evlerimizin tamamı dolu. Düzenli yardım alan 176 bin 647. Toplam sosyal yardım tutarı 3.224.454.790,50 TL.
ÖNCELİK YAŞAM: (sokak hayvanları ile ilgili) Biz her alanda belediyelerin yanlarında olacağız. Öğrencilerin okula gitmesini engelliyorsa öncelik insan hayatı.