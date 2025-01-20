Ankara Valisi Vasip Şahin: Ankara güvenli, asayişi düzgün bir kent

DÜZENSİZ GÖÇMENLE MÜCADELE: Toplam 200 bin 772 yabancı var. Sınır dışı edilen göçmen sayısı 11 bin 284. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 4 bin 413.

YENİ PROJE: Selamlaşma Kültürünün Yaygınlaştırılması Projesi yürütüyoruz. Selamlaşma 'karşı tarafa ben size değer veriyorum'un şifresi. Kalabalık yalnızlığı gidermenin yolu selamlaşma. Ankara'da uyguluyoruz. Tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz.

DOLANDIRMAK İSTEDİLER: Ankara'da da elektronik ortamda dolandırıcılıkta artış var. Bana da mesaj atmışlardı. 'Şu IBAN numarasına şu kadar para gönderin' diye. Hesap sahibi bulundu. Yargılama devam ediyor. 'Valiyi bile dolandırabiliyoruz' diye caka satmak şeyi vardı galiba. Bir daha yapmasınlar.

ÖĞRENCİLER YURTLARA YERLEŞTİ: 'Öğrenciler barınamıyor' tartışmaları yapıldı. Bütün öğrencilerimizi yurtlarımıza aldık. Doluluk oranımız yüzde 89.33. Toplam kapasite 50 bin 78. 31 bin 496 kız, 13 bin 219 erkek öğrencimiz var.

6.5 DAKİKADA ERİŞİM: Çok ciddi sağlık altyapımız var. 112'ye ulaşım 6.5 dakika içinde oluyor.

86 MİLYON LİRA CEZA: Haksız fiyat artışı denetiminde 70 bin 135 ürünü denetledik. 118 bin 122 gıda denetimi yaptık. 86 milyon TL ceza yazmak zorunda kaldık.