Aracıyla çukura düşen sürücüye belediye tazminat ödeyecek

Ankara'nın Sincan ilçesinde 7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesinden Sincan Yolu'na doğru aracıyla giden Yasin C., yol çalışmasına dair uyarı levhası olmayan ve üzerine beton dolu kova konan çukura girdi. Aracın alt takımları ile motor ve yardımcı aksamları hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle hava yastıklarının da açılmasıyla araçta maddi hasar oluştu. Mağdur Yasin C., Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yeterince önlem almadığı için Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Bilirkişi raporunda, yol bakım ve güvenlik sorumluluğunun ABB'ye ait olduğu, belediyenin hizmet kusuru işlediği saptandı. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu belirtildi. ABB'nin kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, ABB tarafından Yasin C.'nin gerçek hasar tazminatı, araç değer kaybı, araç yoksunluk zararı ve çekici ücretini karşılaması gerektiğine ve toplam 110 bin 223 liranın Yasin C.'ye ödenmesine hükmetti.