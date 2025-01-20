Bakan Tunç’tan İmamoğlu’na tepki: Tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. İBB Başkanın televizyon kanalındaki o ifadelerinden sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta sert bir açıklama geldi. Bakan Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
İMAMOĞLU: BAŞSAVCI SANA SÖYLÜYORUM!
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, Akın Gürlek'i şu sözlerle hedef almıştı: "Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın."
İBB Başkanın televizyon kanalındaki o ifadelerinden sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta sert bir açıklama geldi.
KİMSE YARGIYA EMİR VE TALİMAT VERMEZ
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasamızın 138. maddesine göre; Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez" ifadelerini kullandı.
HUKUKİ ADIMLARIN ATILACAĞINDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmanın, Hukuk Devleti ile bağdaşmadığını ve Türk Ceza Kanununa göre suç olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, " Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz. Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır.
Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.