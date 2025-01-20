Bakan Tunç’tan İmamoğlu’na tepki: Tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez!

HUKUKİ ADIMLARIN ATILACAĞINDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmanın, Hukuk Devleti ile bağdaşmadığını ve Türk Ceza Kanununa göre suç olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, " Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz. Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır.