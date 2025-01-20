Belediyenin 89 arsasını satacak

Bilecik Belediyesi'nde Ocak 2022'de yapılan rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine vekil olarak CHP'li Melek Mızrak Subaşı geçti. Semih Şahin'in 9 Ocak 2024'te başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından ise bir yıl boyunca belediyeyi yöneten Subaşı, vekilliği düşünce, göreve gelen geçici belediye yönetimini "Şehrimi parsel parsel satıyorlar" şeklinde paylaşımlar yaparak suçladı.31 Mart'ta CHP'den aday gösterilen Subaşı, seçim çalışmalarında ise vatandaşlara "Bilecik'in malı Bileciklinin kalacak" diye vaatlerde bulunarak, tekrar başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak vaatlerini unutan Subaşı, geçen aralık ayında belediye meclisini olağanüstü toplayarak, belediyeye ait 99 parsel arsanın satış yetkisini aldı.Önceki gün de 89 belediye arsası satılmak için ihaleye çıktı. İçlerinde çocuk parkları ve basketbol sahalarının da bulunduğu arsalar, en düşüğü 1 milyon, en yükseği ise 31 Milyon 500 Bin TL'den satışa çıkarıldı. Satılacak yerler arasında, akaryakıt istasyonu imarı ve konut imarı verilen devasa arsalar da yer alıyor.