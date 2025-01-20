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Giriş Tarihi: 20.1.2025

Ermenistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiler

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ermenistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiler
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtildi. Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı aktarıldı. Yılmaz ve Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye getirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. İşledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir" denildi. Açıklamada, Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts'a teşekkür edildi.

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Ermenistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiler
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