Gençlikle geleceğe yön verecekler

AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu tüm hızıyla devam ediyor. 63 İlin kongresi tamamlandı. Büyük kongreye heyecan katacak olan Ankara' il kongresi 21 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrede Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın görevine devam edeceği öğrenildi.Partide bir yandan 8'nci Büyük Kongre hazırlıkları sürerken diğer taraftan 7'nci Olağan Gençlik ve Kadın Kolları kongreleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin son grup toplantısında, "Allah nasip ederse, 27 Ocak'ta, Ankara'da 'Gençliğinle Türkiye'ye yön ver' sloganıyla, yine muhteşem bir atmosferde, Gençlik Kollarımızın 7'nci Olağan Kongresini yapacağız. 5 Şubat'ta Kadın Kolları Kongremizi yaptıktan sonra Büyük Kongremiz için yoğun bir hazırlık içinde olacağız" ifadelerini kullanmıştı.AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi için Yusuf İbiş aday gösterildi. İbiş, bayrağı, 2021'den bu yana bu görevi yürüten İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan devralacak. Gençlik kollarının büyük kongresi için "Haydi gençlik" adlı yeni şarkı hazırlandı. Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda da bayrak değişimi yaşandı. 4 yıldır başkanlık görevini yürüten Ülkü Efe Demirhan yaş sınırı nedeniyle bayrağı Halil Atasoy'a devretti.AK Parti'nin büyük kongresi için son 18 ilin kongresi kaldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Şubat'ta yapmayı planladıkları 8'nci Büyük Olağan Kongresinin daha öncekilerde olduğu gibi Türkiye siyasetine damga vurup ufuk çizeceğini vurguladı.