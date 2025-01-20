Knidos kaderine terk edilmedi

Muğla'daki Knidos Antik Kenti'nde Datça Belediyesi'ne ait olan restoran ve iskele, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Datça Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu'nda Knidos hakkında konuşan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, "Hafta sonu Knidos'a gittik, çöp bidonu çöplerden görünmüyordu. Restoranın lavabosunda su akmıyor ve bulaşık yıkamaya bile su yoktu. Knidos yolunun yamaları yapılmamış. Siz Knidos'a böyle mi sahip çıktınız? Her yıl 5 milyon TL Knidos'tan gelir elde edeceksiniz, Yazı Köyü'ne 5 TL'lik yatırım yapmayacaksınız. Yazı Köyü, yazın susuz kalacak. Bu mu sizin insanlık anlayışınız?" dedi.Knidos'a hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağız diyen Laçin, "Başkan, Knidos elden gidecek diye yatıp kalkıyor. Knidos'a getirilecek hizmetin takipçisi olacağız" dedi.