Melen’e lağım suyu akmaya devam ediyor

İSKİ'nin Düzce'deki Melen Çayı'na gerekli yatırımları yapmaması nedeniyle bölgedeki kanalizasyon suları, İstanbulluların içme suyuna karışmaya devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Melen Çayı'na karışan kanalizasyon atıklarını yerinde inceleyerek, İSKİ'ye 'acil yatırım' çağrısında bulundu. 20 milyon İstanbullunun sağlığını tehdit eden lağımlı su olayını reddeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milyarlarca liralık yatırım yaptıklarını öne sürerek, "Kanalizasyon karışması söz konusu değil" demişti. Başkan Faruk Özlü ise dereye kanalizasyon suyunun karıştığı noktaya giderek açıklamada bulundu ve "Lağım dereye akmaya devam ediyor" dedi.İmamoğlu yönetiminin konuya duyarsız kalmasından yakınan Özlü, "Kaynaşlı, Gümüşova, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri, Yığılca şu anda bu ilçelerde arıtma var mı? Yok. Kanalizasyon, Melen Çayı'na akıyor ve burası kanuna göre İSKİ'nin sorumluluğunda. Ayrıca Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün İSKİ kuralları var, orada yazıyor. Zaten İBB'nin başındaki zat da 'Bize ait' diyor. O kadarını biliyor. Benim itirazım şu; İstanbul suyun yüzde 36'sını Düzce'den karşılıyor. Toplam yatırımının binde 8'ini Düzce'ye ayırıyor. Dalga geçiyor, böyle planlama olur mu? İBB'nin başındaki zat, Düzce'ye yapması gereken yatırımlardan bihaber" dedi.