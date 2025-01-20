Slovakya Başbakanı Fico'dan Başkan Erdoğan’a: “Çok büyük bir uluslararası aktörsünüz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye en son 2015 yılında bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten konuk Başbakan Fico, "Türkiye'ye gelen herkes şunu teyit edecektir ki çok gelişmeler yaşanmış. Bugün hiç şüphesiz ki çok büyük bir siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz. Bundan dolayı da en kalbi duygularımla sizleri tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Slovak heyetin yanı sıra kendisine ziyarette iş dünyasından temsilcilerin de eşlik ettiğini kaydeden Fico, "Bu ziyaretimizde hem ortaklığımızı hem dostluğumuzu perçinlemek istiyoruz. Sadece dokümanları imzalamak değil, bugün bazı resmi anlaşmalara da imza attık elbette ama hiç şüphem yok ki Sayın Cumhurbaşkanı ile en azından ikimiz yan yana durabiliyoruz iyi zamanlarda da, kötü zamanlarda da. Bu bizim dostluğumuzun kuvvetini gösteriyor ve bu temeli sağlam attığımızı gösteriyor" dedi.