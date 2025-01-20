Son dakika: İhale skandalında Ahmet Özer’e tutuklama talebi

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve elebaşı Aktaş beraberindeki 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



AHMET ÖZER'İN İFADESİ ALINDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkan'ı Ahmet Özer'de şüpheli olarak ter alıyordu. Bu kapamada Özer'in ifadesi akşam saatlerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. İfadenin ardından Özer, "İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.