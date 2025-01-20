Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İhale skandalında Ahmet Özer’e tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 20.1.2025 23:21

Son dakika: İhale skandalında Ahmet Özer’e tutuklama talebi

Rüşvet karşılığı ihale skandalında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş beraberindeki 21 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada şüpheli olarak yer alan terör örgütüne üyelik suçundan tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ifadesini verdi. Özer, ihaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: İhale skandalında Ahmet Özer’e tutuklama talebi

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve elebaşı Aktaş beraberindeki 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AHMET ÖZER'İN İFADESİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkan'ı Ahmet Özer'de şüpheli olarak ter alıyordu. Bu kapamada Özer'in ifadesi akşam saatlerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. İfadenin ardından Özer, "İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İhale skandalında Ahmet Özer’e tutuklama talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA