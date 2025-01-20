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Giriş Tarihi: 20.1.2025 20:36 Son Güncelleme: 20.1.2025 20:52

Son dakika: Ümit Özdağ gözaltına alındı

Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma açılan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Ümit Özdağ gözaltına alındı

Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma açılan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Özdağ'ın dün yaptığı bir konuşma nedeniyle başlatıldığını duyurdu.

HAKARET VE TEHDİT İDDİALARI

Başsavcılık açıklamasında, Özdağ'ın konuşmasında yer alan ifadelerin hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi.

İSTANBUL'A SEVK EDİLECEK

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

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Son dakika: Ümit Özdağ gözaltına alındı
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