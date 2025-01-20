Son dakika: Ümit Özdağ gözaltına alındı

Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma açılan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Özdağ'ın dün yaptığı bir konuşma nedeniyle başlatıldığını duyurdu.
HAKARET VE TEHDİT İDDİALARI
Başsavcılık açıklamasında, Özdağ'ın konuşmasında yer alan ifadelerin hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi.
İSTANBUL'A SEVK EDİLECEK
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
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