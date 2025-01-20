Tek seferde 12 milyar borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi, 31 Mart seçimlerinden sonra elde ettiği meclis çoğunluğu ile İstanbul'u borç batağına sürüklemeye devam ediyor. İBB Meclisi Ocak ayı meclis toplantılarının 3'üncüsünde, İBB ve İETT'nin iç borçlanma talepleri ile Danışman kategorisinde bulunan çalışanların maaşları karara bağlandı. İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün, İBB'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında pek çok belediyecilik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 10 milyar liralık iç borçlanma talebi oy çokluğuyla onaylandı. Ayrıca mecliste görüşülen İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) 2 milyar liralık iç borçlanma talebi de kabul edildi.