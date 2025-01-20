Veysel Eroğlu’ndan flaş sözler: Ekrem İmamoğlu bizim dönemin meyvesini yiyor, bir metreküp ilave su getirdi mi!

20 milyon İstanbullu, Melen Çayı üstünden gelen suya lağım karışması nedeniyle tehdit altında. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Melen Çayı'na karışan kanalizasyon sularının görüntülerini yayınlayarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ'ye yatırımları tamamlama çağrısında bulunmuştu. Büyük Melen Projesi'ni ve birçok barajı tamamlayarak İstanbul'un su sorununu kökten çözen isimlerden Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, lağım sularının İstanbul'a akması ile ilgili süreci değerlendirdi. Sabah.com.tr'ye konuşan Eroğlu, "Yapılacak şey belli. Biz yatırımları yapmışız, sen sistemi çalıştıracaksın. Eksik arıtma tesisleri kuracaksın, düzgün çalıştıracaksın, kolektörlerin çalışmayanı varsa çalıştıracaksın." dedi. Eroğlu, İSKİ'nin inanılmaz büyük bütçesi olduğunu belirterek, "Heykel ve tanıtımına harcayacağın parayla hepsi yapılır, basit işler." ifadelerini kullandı.
İSTANBULLU TEHDİT ALTINDA: MELEN ÇAYI'NDAN SULARA LAĞIM KARIŞIYOR
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Melen Çayı'na kanalizasyon sularının aktığı görüntüleri paylaşarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ'ye seslendi. Özlü, suyun ortalama yüzde 50'sinin Melen'den karşılandığını anlatarak, yatırımın binde 8'inin bölgeye ayrılmasına tepki gösterdi. İstanbul'un büyük tehdit altında olduğunu ifade eden Özlü, arıtma tesislerinin kurulmaması durumunda İstanbullunun sağlığının tehlikeye gireceğini belirtti.
İSTANBUL'UN SU SORUNUNU ÇÖZEN İSİM ESKİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU
İstanbul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu döneme kadar su sorunu ile büyük sınav verdi. Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde İSKİ Genel Müdürü olan Veysel Eroğlu, kritik projeleri hayata geçirerek su sorununu çözmeyi başardı. DSİ, Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlerinde de birçok projeyi hayata geçiren Eroğlu, Büyük Melen Projesi ile İstanbul'a suyu getiren isim olarak da biliniyor. Eroğlu, sabah.com.tr'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İSTANBUL'DA FATİH'TE BİLE 15 GÜN SU VERİLEMEYEN YERLER VARDI"
Büyük Melen Çayı Projesi sürecini anlatan Eroğlu, "Turgut Özal, bir gün helikopterle geçerken, 'Bu Büyük Melen'in suyunu İstanbul'a getirelim' diyor. O dönem İstanbul'da susuzluk var. Fatih'te bile 15 gün su verilemeyen yerler vardı. Cumhurbaşkanımız bu dönemde İBB Başkanı olmuştu. Ben de İSKİ Genel Müdürü'ydüm. Devlet Su İşleri yavaş gidiyordu. Cumhurbaşkanımız İBB Başkanı'yken, 'Bunu biz hızlandırarak yapalım' dedi. Yeniden temel atarak yaptık. CHP, biz yaptık gibi saçma sapan şeyler söylüyor, temelini bile yeniden atarak yaptık. Istrancalar Barajı'nı, İSKİ Genel Müdürü'yken yaptım. Temeliyle beraber, tüm sürecini yaptık." dedi.
"HEM BORÇ ÖDEDİK HEM 600 TESİS YAPTIK"
Sözlerini sürdüren Eroğlu, "Biz geldiğimizde isale hatları ve şebeke yoktu. 600 tesis yaptık. Hatta bu sırada dönemin parasıyla 1,5 milyar dolar da İSKİ'nin önceki dönem borcunu ödedik. Büyük Melen Projesi'ne bir bakalım dedim. Cumhurbaşkanımız, Başbakanken, 'Olmazsa olmaz, yapmamız lazım' dedim. İstanbul'da yanlış işletme yüzünden 2007'de bir gram su olmayacaktı. Şafak Harekatı adıyla 21 Ekim 2007 13.59'da ilk kez suyu verdik." ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜNELİ İLE SUYU AVRUPA YAKASI'NA AKTARDIK"
Eroğlu, Büyük Melen Projesi ve İstanbul'daki su güvenliğinin sağlanması için attıkları adımları anlatmaya şöyle devam etti:
Boğaz Geçiş Tüneli, dediğimi dünyanın en büyük tünelini yaptık. İçinden araba geçebiliyor. Hatta, Cumhurbaşkanımızı, Asya'dan avrupa'ya arabayla bu borunun içinden geçirmiltik. Borudan günde 3 milyon metreküp su geçiyor.
"BİZ 5 YILDA 600 TESİS YAPTIK, 6 YILDA İMAMOĞLU NE YAPTI?"
Ekrem İmamoğlu'nun, '25 yıldır hükümettesiniz, yapsaydınız' sözlerini hatırlattığıumız Eroğlu, dikkat çeken ifadeler ile yanıt verdi:
Sen 6 yıldır görevdesin, İSKİ şu anda para basıyor. İnanılmaz bir bütçesi var. Biz geçmiş dönem borçlarını ödememize rağmen 5 yılda 600 tesis yaptık.
"1 METREKÜP İLAVE SU GETİRDİN Mİ İSTANBUL'A?"
Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
Sürekli heykel yapıyorsun, tanıtımına para harcıyorsun. Bir metreküp ilave su getirdin mi İstanbula? İSKİ, şu an hakikaten para basıyor. Suyu bedava verecektiniz, elektrik ve doğal gaz parasını geçti. İSKİ'nin paraları nerelere gidiyor, hangi yatırımlara gidiyor, bir bakmak lazım.
"BİZİM DÖNEMİN MEYVELERİNİ YİYOR, BİZ 250 YILLIK ÖMRÜ OLAN BİR SİSTEM KURDUK"
Eroğlu, İstanbul'a yönelik yaptıkları şebeke çalışmalarına değindi, "Haliç, bizim dönemimizde mis gibi olmuştu. Şimdi ki durumu ortada. Sen Haliç'e, Baltalimanı'na giden kolektörleri yapmazsan atık sular dereye akar. Bizim dönemin meyvelerini yiyorlar. Biz 250 sene ömrü olan şebeke sistemi kurduk. Kolektörleri doğru çalıştıracaksın. 25 yıldır ne yapıldı diye dalga mı geçiyor?" dedi.
"MELEN'DE YAPILMASI GEREKEN ÇOK BASİT"
Melen Çayı'na lağım sularının akması ile ilgili çözüm önerisini de ileten Eroğlu, "Çok basit. Eksik arıtma tesislerini tamamlayın. Kolektörleri çalıştırın. Sistemi doğru kullanın. Yapamıyorlarsa söylesinler, Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verir, bütün bilgi ve birikimimizi İstanbullular için, İstanbul'a olan sevdamız için aktarırız. Bizim bu konuda B ve C planımız her zaman var." dedi.
"MELEN ÇAYI İSTANBUL'A YÜZDE 50 SU KATKISI VERİYOR"
"Melen Projesi ve Yeşilçay üzerinden İstanbul'a 2023 yılında 748 milyon metreküp su geldi. İstanbul'a 1 milyar 117 milyon metreküp su verilmiş." diyen Eroğlu, "Minimum İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 50'sini Melen Projesi sağlamış. İstanbul'da bütün altyapıları, arıtma tesislerini, barajları biz yaptık. Üstüne bir de borç ödedik. Bütün Melen'in suyu İstanbul'a akıyor. Oradaki sistemi düzeltmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu. Eroğlu, Melen'deki suyun, istenirse Ömerli ve Darlık barajlarına da aktarılmasının mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.
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"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ TUTTUK"
"İstanbul'u susuz bırakmayacağız, su sorununu çözeceğiz dedik" diyen Eroğlu, "Su sorununu çözdük. İstanbul'da su kesintisi olmayacak dedik, su kesilmedi. Hatta bir gün bir gazeteci bana, 'Susuzluk olmayacak diyorsunuz, olursa ne yapacaksınız?' diye sordu. Ben de, bugüne kadar sadece askerlikte kestiğim bıyıklarımı keseceğimi söyledim. O günden beri bıyıklarım yerinde. Biz sözümüzü tuttuk. Her zaman B ve C planlarımız var. Konuşmak yerine iş yapmalarını öneriyorum." dedi.