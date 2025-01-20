Veysel Eroğlu’ndan flaş sözler: Ekrem İmamoğlu bizim dönemin meyvesini yiyor, bir metreküp ilave su getirdi mi!

İSTANBUL'UN SU SORUNUNU ÇÖZEN İSİM ESKİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU

İstanbul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu döneme kadar su sorunu ile büyük sınav verdi. Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde İSKİ Genel Müdürü olan Veysel Eroğlu, kritik projeleri hayata geçirerek su sorununu çözmeyi başardı. DSİ, Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlerinde de birçok projeyi hayata geçiren Eroğlu, Büyük Melen Projesi ile İstanbul'a suyu getiren isim olarak da biliniyor. Eroğlu, sabah.com.tr'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA FATİH'TE BİLE 15 GÜN SU VERİLEMEYEN YERLER VARDI"

Büyük Melen Çayı Projesi sürecini anlatan Eroğlu, "Turgut Özal, bir gün helikopterle geçerken, 'Bu Büyük Melen'in suyunu İstanbul'a getirelim' diyor. O dönem İstanbul'da susuzluk var. Fatih'te bile 15 gün su verilemeyen yerler vardı. Cumhurbaşkanımız bu dönemde İBB Başkanı olmuştu. Ben de İSKİ Genel Müdürü'ydüm. Devlet Su İşleri yavaş gidiyordu. Cumhurbaşkanımız İBB Başkanı'yken, 'Bunu biz hızlandırarak yapalım' dedi. Yeniden temel atarak yaptık. CHP, biz yaptık gibi saçma sapan şeyler söylüyor, temelini bile yeniden atarak yaptık. Istrancalar Barajı'nı, İSKİ Genel Müdürü'yken yaptım. Temeliyle beraber, tüm sürecini yaptık." dedi.