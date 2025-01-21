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Giriş Tarihi: 21.1.2025 19:29

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan otel yangınından etkilenenlere psikososyal destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu’daki otelde meydana gelen korkunç yangından sonra hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, yangından etkilenenlere ise 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan otel yangınından etkilenenlere psikososyal destek!

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan otel yangınından etkilenenlere psikososyal destek!
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