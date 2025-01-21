Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Erdoğan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezinde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu yolladığı kaydedildi. Mektupta, yangında can kaybı olmasının kendisini derinden üzdüğünü belirten Aliyev, "Bu faciadan yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DAN DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI GELDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti. Bolu'daki kayak merkezinde yaşanan olayda hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu kaydeden Şerif, yaralılara da acil şifa diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki otel yangınında ölü sayısının 66'ya yükseldiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.