Bağımsız Filistin’in takipçisiyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu dün Külliye'ye gelişinde törenle karşıladı. Baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Fico ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şunları söyledi:

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş bizleri ciddi manada rahatsız etti. Tahıl koridoru meselesini bile ne kadar çırpındıysak çözemedik. 30 milyon ton tahılı naklettik, orada kaldık. Putin ile görüştüğümüzde "Biz vermeye hazırız", Zelenski ile görüştüğümüzde "Vermeye hazırız" diyor. "Hadi verin" dendiğinde bunu alamadık. Putin, tahıl koridorundan AB'ye tahıl verilmesine taraf değil, "Fakir Afrika ülkelerine tahıl vermeye varım" dedi. Beklediğimiz neticeyi alamadık ama hâlâ Dışişleri Bakanım görüşmeye devam etti. Doğalgaz konusunda aynı şekilde Ukrayna madem Slovakya'ya doğalgazı kesti, Enerji Bakanıma "Adımı atalım ve Slovakya'nın ihtiyacını Dışişleri Bakanım Lavrov'la, ben de Putin'le görüşerek neticeye bağlayalım" dedim. Bu hafta içi telefon diplomasisiyle adımı atalım. İhtiyacı Sayın Başbakan'dan aldım, ihtiyaca göre adımı atacağız.

AB SÜRECE KATKI SAĞLAMALI



Suriye'de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'ye yönelik, devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının, imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Slovakya'nın gerek ikili düzeyde gerek Avrupa Birliği (AB) nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkânına değindik.

Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının, İsrail'in tüm diretmelerine rağmen dün itibarıyla hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.





DIŞ POLİTİKANIZI SAYGIYLA İZLİYORUZ



Türkiye ile Slovakya arasında, stratejik ortaklık tesisine yönelik bildiri ile 3 anlaşma imzalandı. Ortak bildiriye Başkan Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Fico imza altına aldı. Türkiye'ye son ziyaretinden bu yana 10 yıl geçtiğini belirten Fico, "Türkiye'ye gelen herkes teyit edecektir ki çok gelişmeler yaşanmış. Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz" dedi. Slovakya'nın, Türkiye'nin "rasyonel, pragmatik ve barışçıl dış politikasını" saygıyla takip ettiğini anlatan Fico, "Ukrayna'daki savaş konusunda tamamen aynı görüşe sahibiz. Sizin akıllı politikalarınızı Suriye konusunda da büyük saygıyla takip ediyoruz" diye konuştu. Slovakya'nın Ukrayna'nın transit gazının durdurulması kararını eleştirdiğini anlatan Fico, "Sayın Cumhurbaşkanı alternatif yollar konusunda talimat verdi. Bize yeni fırsat kapıları açtığınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.





TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu gidişat, ortak hedefimiz 5 milyar doları da yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor. Savunma sanayiinde son 20 yılda büyük ilerlemeler kaydettik. NATO müttefiki iki dost ülke olarak, savunma sanayii işbirliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı. AB'ye tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyoruz.



TRUMP İLE DOSTLUĞUMUZUN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ



(ABD Başkanı Trump'la) Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüştüm. Bu dönemde ara görüşme yaptık. Kendisiyle irtibatlarımızı aynen devam ettirip, "Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm" dediğine göre, biz de Türkiye'ye ne düşüyorsa yaparız. Trump ile görüşmelerimizde bunları masaya yatırıp, adımlarımızı ona göre atacağız. Trump'ın ikinci dönemi insanlık için hayırlı olsun.





ALEVİ DEDESİ AHMET UĞURLU'YU KABUL ETTİ



BAŞKAN Erdoğan dün Külliye'de Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti. Uğurlu, 1 Ocak'ta Erzincan'da gerçekleşen Gazze yürüyüşünde ön safta yer almıştı.