Bolu Kartalkaya’daki otelde yangın faciası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan taziye mesajı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti 32 kişi de yaralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan angının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşmüş, olayla ilgili bilgi aldı.

"SORUŞTURMA DERHAL BAŞLATILMIŞTIR"

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri kullanıldı.