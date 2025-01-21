Bolu’daki yangın faciasında skandal detay! Tanju Özcan dayısının oğlu Sedat Gülener’i itfaiyenin başına atamış

Türkiye güne Bolu'dan gelen acı haberle uyandı. Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 3'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Büyük bölümü ahşap olan, 238 kayıtlı tatilcinin bulunduğu oteldeki yangın rüzgarın da etkisiyle tüm katlara yayıldı. Giriş katlarda bulunan tatilciler hızla dışarıya çıkarken, üst katlarda bulunanlar ise yoğun duman ve alevler nedeniyle mahsur kaldı. Çok sayıda tatilci, otelin penceresinden atladı. Bazı müşteriler ise birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak inip canlarını kurtardı. Otelin sundurma kısmına, üzerine atlamak için de yatak atıldığı görüldü. Dışarıya çıkanlar, otelin camlarında kurtulmayı bekleyen kişilere yardım etti.
SAHRA HASTANESİ KURULDU
Yangına ilk müdahale, 04.15'te bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapıldı. Çalışmalara Bolu'nun yanı sıra çevre iller Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli'den takviye olarak bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de katıldı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, yangında mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri vinçli araçlarla pencerelerde kurtarılmayı bekleyen kişileri kurtardı. Oteldeki dumanın tahliye edilmesi için de çalışma başlatıldı. Çok sayıda yaralı ve dumandan etkilenen kişi Bolu merkezdeki hastanelere kaldırıldı.
Ayrıca Kartalkaya Kayak Merkezi Bölgesi'nde sahra hastanesi kuruldu. Bazı yaralılara da burada müdahale edilirken, otelin çökme ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi alındı, siviller otele yaklaştırılmadı.
YANGIN 11 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; CAN KAYBI 66, 51 YARALI
Sömestir tatili nedeniyle yüzde 80 oranında dolu olan, özellikle çocuklu ailelerin bulunduğu oteldeki yangın 11 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yanan otelin önünde açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da tedaviye alınan 51 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğunu, 17'sinin ise taburcu edildiğini belirtti.
4 GÖZALTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Cumhuriyet savcısının olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü, otel sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
DAYISININ OĞLUNU İTFAİYENİN BAŞINA ATAMIŞ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı.
Tanju Özcan, dayısının oğlu Gülener'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamasını, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok." sözleriyle savunmuştu.
Öte yandan, Bolu Belediyesi web sitesinin yangın faciası sonrası servis dışı kalması da kamuoyunun gündeminde.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ardından otelin denetlenmesinin belediye sorumluluğunda olmadığını iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Yürürlükte olan Belediye Yangın Yönetmeliğine göre sorumluluk belediyelere ait.
Yönetmeliğin "Görevleri" düzenleyen 6. maddesi "İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır" başlığındaki 1. fıkrasının (J) bendine göre işyerlerinde denetleme sorumluluğu belediyenin. J) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek.
Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada "ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir" ifadesi yer alıyor.