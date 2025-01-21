Bolu’daki yangın faciasında skandal detay! Tanju Özcan dayısının oğlu Sedat Gülener’i itfaiyenin başına atamış

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangına ilk müdahale, 04.15'te bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapıldı. Çalışmalara Bolu'nun yanı sıra çevre iller Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli'den takviye olarak bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de katıldı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, yangında mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri vinçli araçlarla pencerelerde kurtarılmayı bekleyen kişileri kurtardı. Oteldeki dumanın tahliye edilmesi için de çalışma başlatıldı. Çok sayıda yaralı ve dumandan etkilenen kişi Bolu merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıca Kartalkaya Kayak Merkezi Bölgesi'nde sahra hastanesi kuruldu. Bazı yaralılara da burada müdahale edilirken, otelin çökme ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi alındı, siviller otele yaklaştırılmadı.