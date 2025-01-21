İBB 6 yıldır Melen’e çivi bile çakmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ'nin 2018'de hazırladığı "Melen Havzası Çevre Koruma Projesi" kapsamında 6 yıl boyunca yatırım programına aldığı Cumayeri, Yığılca, Kaynaşlı ve Gölkaya atık su arıtma tesisleri için çivi dahi çakmadı Bunun sonucu da İstanbul'a içme suyu temin eden Melen'e kanalizasyon atığı karıştı.

SABAH Gazetesi, İBB'nin vurdumduymazlığı sonucu Düzce'nin dört ilçesinden Melen'e dökülen kanalizasyon sularını ayrı ayrı görüntüledi. Bu noktalardan İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'na kanalizasyon atıklarının döküldüğü görüldü. İstanbullunun sağlıklı içme suyuna kavuşması için söz konusu atık su arıtma tesislerinin bir an önce yapılıp devreye alınması gerekiyor.





İMAMOĞLU EĞER YAPAMIYORSA BİZ YAPARIZ

Melen projesini tamamlayarak İstanbul'a suyu ulaştıran eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu SABAH'a konuştu: "İstanbul'a bir litre su getirmediler. Ekrem İmamoğlu, 6 yıldır görevde, ne yaptı? Biz 5 yılda 600 tesis yapmıştık. Heykel yapmak, temel atma töreni düzenlemekten başka bir şey yaptığı yok. Yapamıyorsa söylesin, Cumhurbaşkanımız talimat verir, biz İstanbullu için bilgi birikimimizi aktarır, gerekeni yaparız" dedi.