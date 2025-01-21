İstanbul’un anahtarını başkanımıza hediye edeceğiz

AK Parti'nin 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler tamamlanarak, ilçe başkanları ve yeni yönetim kadroları belirlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesi hazırlıkların devam ettiği partide, 28 Aralık 2024'te Esenler'de başlayan ilçe kongreleri, önceki akşam Fatih'te gerçekleştirilen programla sona erdi. "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" mottosuyla düzenlenen kongrelerde görevi devreden bazı AK Parti ilçe başkanları, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyla uğurlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilçe kongrelerine yeni dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir ile birlikte katıldı. Kabaktepe, "İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüşte, teşkilatlarımız daha büyük başarılara imza atacak, azim ve kararlılıkla İstanbul'umuza hizmet etmeye devam edecek.

Hep birlikte, bu davayı daha ileriye taşımak için durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı. Özdemir ise hizmet bayrağını daha yukarıya çıkarmak için büyük bir mücadele içinde olacaklarını belirtti. Bir bayrak değişimi yaşadıklarını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu: "Görevi teslim eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. Görevi devralan kardeşlerimizi tebrik ediyor ve üstün başarılar diliyorum. Diğer partilerde olmayan düğün ve bayram havasında çok güzel bir kongre dönemi geçirdik. Her gittiğimiz ilçede çok güzel birlik ve beraberlik fotoğrafı gördük. Yeni dönemde gece gündüz çalışacağız. Partimizi hem daha çok güçlendireceğiz hem de daha da büyüteceğiz. İnşallah 2028 yılında partimizi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar birinci parti yapacağız. 2029'da da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hep birlikte hediye edeceğiz."