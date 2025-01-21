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Giriş Tarihi: 22.1.2025 00:35

PKK'nın İran bağlantısına Malatya'da operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Malatya merkezli düzenlenen operasyonda İran uyruklu  PKK/KCK terör örgütü iki üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
PKK’nın İran bağlantısına Malatya’da operasyon

MİT tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK oldukları öğrenilen ve örgütün İran bölgesindeki lojistik destek ağında önemli bir role sahip olduğu belirtilen örgüt üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır'da gözaltına alınan M.A. ve A.M.D isimli şüphelilerin, örgütün kırsal yapılanmasında İran bölgesinde faaliyet gösterdiği ve örgüt üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgütsel faaliyetlerine dair önemli bilgiler içeren dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin ardından, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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PKK'nın İran bağlantısına Malatya'da operasyon
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