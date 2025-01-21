Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

"Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece karayoluyla İstanbul'a getirildi. Önceki gün yaptığı bir konuşma sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece saat 01.10'da getirildiği İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.