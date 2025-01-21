Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Özdağ hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ankara'da gittiği restoranda gözaltına alınan Özdağ, sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a getirildi. Bu arada soruşturmayı genişleten savcılığın, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahrik suçlamasını da kapsama aldığı belirtildi. Özdağ'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.