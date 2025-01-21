Yargıtay’dan Reina saldırısı kararı: Sanığa 40 kez ağırlaştırılmış hapis cezası!

İstanbul Ortaköy'de eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybetti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Eylül 2020'deki kararında, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'a 'Anayasayı ihlal' ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı 'Kasten öldürme' suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Masharipov ayrıca 79 kişiye karşı 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma' suçlarından bin 368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Reina'da düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan istinaf başvurularını sanıklara verilen hapis cezalarında kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadı. İstinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

BİR SANIK HAKKINDA BOZMA

Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından terör saldırısının planlayıcısı olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a 'Anayasayı ihlal etmeye yardım' suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı 'tasarlayarak öldürmeye yardım' ve 79 kişiye karşı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım' suçlarından verilen bin 432 yıl hapis cezasını bozdu. Daire, sanığın eylemden haberdar olduğuna, eylemin gerçekleştirilmesi için ya da eylem sonrası sanık Mamaşaripov'un kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiğine ilişkin delil bulunmadığını tespit etti. Yargıtay kararında, sanık Mamaşaripov'un , 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında yargılanmasının yapılarak cezasının tayin edilmesi gerektiği bildirdi. Ayrıca Daire, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan süreli hapis cezasına çarptırılan 11 tutuksuz sanık hakkında mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle, ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkumiyetlerine karar verilen bir sanık hakkında ise fazla ceza tayini nedeniyle bozma kararı verildi. Daire, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl süreli hapse mahkum edilen 30 sanık hakkındaki hükümler ile bir sanık hakkındaki 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü hukuka uygun buldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2 sanık hakkındaki hükümlerin önceki aşamalarda kesinleştiği ve bir sanığın temyiz başvurusunun ise gerekçesiz olduğu nedeniyle temyiz istemlerinin reddine hükmetti.

YARGITAY 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ BİN 368 YIL HAPİS CEZASINI ONADI

Yargıtay, DEAŞ terör örgütü mensubu ve saldırının faili sanık Masharipov'a 'anayasa'yı ihlal' suçundan 1 kez, 'kasten öldürme' suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 368 yıl hapis cezası onandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl hapse mahkum edilen 30 sanık hakkındaki hükümler ile bir sanık hakkındaki 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kurulan mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu.