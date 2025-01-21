Yeşil vatan savunmasına yeni filo

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne 65 arazöz ve 8 afet ilk mücadele aracı teslim töreninde konuştu. Yumaklı, "2022 ve 2023'te 400 yeni arazözü yeşil vatan savunmasında kullanmaya başladık. Ardından geçtiğimiz yıl da 80 arazözle gücümüzü daha da büyüttük. Böylece kara gücümüzün en etkili unsurlarından olan arazöz sayısını yaklaşık yüzde 36 oranında artırdık.

Arazöz sayımızı 1751'e, toplam kara aracı sayımızı da 5 bin 264'e çıkardık. 27 uçak, 105 helikopterden oluşan güçlü bir hava filomuz var. Bu alanda insansız hava aracı kullanan 2'nci ülke olduk. Şu anda 14 İHA'mız hizmet veriyor. Halihazırda tarihinin en güçlü filosuna sahip orman teşkilatımızla dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştık" dedi. Yumaklı, "Her yıl yaklaşık 500 milyon fidan ve tohumu da toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA