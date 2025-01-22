Albayrak ailesının acı günü

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın kardeşi Yusuf Albayrak'ın eşi Fatma Vehbiye Albayrak (70), önceki gün tedavi gördüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Merhume Fatma Vehbiye Albayrak'ın cenazesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına merhumenin ailesinin yanı sıra Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak ile çocukları, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile ailenin çok sayıda yakını ve seveni katıldı. Turkuvaz Medya Grubu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.