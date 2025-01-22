Başkan Erdoğan’dan yangın faciası mesajı: Sorumlulardan hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'nin Ankara 8'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasının başında Bolu'da yaşanan otel yangını faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Facia dolayısıyla konuşmasını kısa tutan Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:

GEREKEN ADIM ATILACAK: Çok üzüntü verici bir haber aldık. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bolu'ya gönderdik. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacak. Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgi aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE: Acımız büyük, yürek yangınımız çok büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum. AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde, bu milletin asırlara sâri medeniyet davasına hizmet etmek üzere faaliyete başlamış bir siyasi teşekküldür. AK Parti'nin kurucusu da sahibi de hâmisi de milletimizin bizatihi kendisidir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına, bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz. Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri atmazsak, sadece kendimizi kandırmış oluruz. Mademki kongrelerimizi bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz.

MİLLETİMİZE CAN BORCUMUZ VAR: Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda da can borcumuz var. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler, bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum.





'TÜM KARDEŞLERİME GEÇMİŞ OLSUN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan mesajında, "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

LİDERLERDEN ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Yangın faciasının ardından çok sayıda ülke lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Mesaj gönderen liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yer aldı. Aliyev, "Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde, sevgili Recep Tayyip Erdoğan" mesajını yayınladı. DIŞ HABERLER

ZORLU'YA ROZETİNİ TAKTI BAŞKAN

Erdoğan, AK Parti'ye katılan Ankara Bağımsız Milletvekili Kürşad Zorlu'ya parti rozetini taktı. Kongrede Ankara İl Başkanı olarak yeniden Hakan Han Özcan seçildi. Kongrede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da birer konuşma yaptı.





MÜZİK YAYINI YAPILMADI

Ankara Spor w Salonu'ndaki kongrede, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle müzik yayını yapılmadı, hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Bir senin sevdan düşmüyor gönlümden", "Kelimeler yetmez böyle aşka" pankartları asıldı.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle bugün bir günlük milli yas ilan edildiğini söyledi. Külliye'de dün yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

Yangında vefat edenlere rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecekler.

Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan edildi. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü (bugün) yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Gün siyaset yapma değil dayanışma, bir ve beraber olma günüdür.

(Sokak köpeklerinin durumu) Gözbebeğimiz olan çocuklarımızın başıboş köpek sürülerince parçalanmasının izahını açık söylüyorum ne kendimize ne vicdanımıza ne de milletimize yapamıyoruz. Yüksekova'da bir evladımızın hayatını kaybettiği olay hepimizi derinden yaraladı ve sarstı. Daha önce de benzer hadiselere şahit olmuş, bunun üzerine harekete geçmiştik.

Yüksekova'daki yürek burkan olay yasal düzenlemenin ve endişelerimizin ne kadar isabetli olduğunu tekrar teyit etti. Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı ülke utancı yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizin tamamı kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmek zorunda. Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız.