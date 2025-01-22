Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni gelişme! Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeğeni ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e ulaştı. Bolu Belediyesi'nin Kartalkaya'da yaşanan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal'in içinde bulunan kafeye yangına uygundur ruhsatı verdiği ortaya çıkmıştı. Belgede Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası bulunuyordu.

BAKAN TUNÇ: İNCELEME DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada,"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi