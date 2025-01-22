Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni gelişme! Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeğeni ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e ulaştı. Bolu Belediyesi'nin Kartalkaya'da yaşanan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal'in içinde bulunan kafeye yangına uygundur ruhsatı verdiği ortaya çıkmıştı. Belgede Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası bulunuyordu.
BAKAN TUNÇ: İNCELEME DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada,"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi
CHP'DEN YANGIN FACİASI SONRASI ALGI OPERASYONU!
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi ise 86 milyonun yüreğini yakan facia sonrası yine algı operasyonlarına başlamıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Kartalkaya'nın yetki alanı bende değil" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı. Ancak ortaya çıkan raporlar, faciadaki ihmalde belediyenin rolünü bir kez daha kanıtladı.
BOLU BELEDİYESİ FACİANIN YAŞANDIĞI OTELE 12 ARALIK'TA DENETİME GİTMİŞ
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz itfaiye belgelerini yayınlarken baltayı fena taşa vurdu. Saymaz'ın açıkladığı belgelere göre Grand Kartal Otel, 12 Aralık 2024'te restoran cafe açmak için Bolu Belediyesi'ne yangın denetimi başvurusu yaptı.
OTEL YANGINA KARŞI YETERLİ ÇIKMAMIŞ
Bolu Belediyesi yetkililerinin yaptıkları inceleme sonucu ise otelin yangına karşı yeterli olmadığı anlaşıldı ve "Uygun değildir" raporu hazırlandı. Ancak yangın yeterlilik belgesi oluşturulmadan Grand Kartal Otel'in yetkilileri denetimin iptali için belediyeye tekrar dilekçe yazdı.
TANJU ÖZCAN'IN KUZENİ 1 HAFTADA RAPORU DEĞİŞTİRDİ
Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in emriyle yangın denetimi iptal edildi ve sadece 1 hafta sonra facianın yaşandığı otel için yangına karşı yeterlidir raporu hazırlandı.
Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan ve Başkan Yardımcısı kuzeni Sedat Gülener
Belgenin altında Tanju Özcan'ın kuzeni Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası da yer aldı. Bolu Belediyesi'nin 76 canın gittiği otelle ilgili raporu 1 haftada değiştirmesi, yaşanan ihmali bir kez daha kanıtladı.