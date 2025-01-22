CHP’li Başkan’dan partiliye kıyak! Belediyede işçi kıyımı yapan başkan CHP İl Başkan Yardımcısını işe aldı

CHP'li birçok belediye gibi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'da, belediyeyi eş, dost ve akrabalarıyla doldurmaya devam ediyor.

Daha önce dayısının oğlu Hüseyin Pastal'ı koordinatör yaptığı, Pastal'ın eşini ise kütüphanede görevlendirdiği, CHP Balıkesir il Başkanı Erden Köybaşı'nın gelinini de işe aldığı ortaya çıkan Başkan Akın'ın, son olarak ise CHP İl Başkan Yardımcısı Burak Yılmaz Karaca'yı da, PERSONEL A.Ş üzerinden Balıkesirspor'a aldığı belirlendi. İl Başkan Yardımcısı Karaca, kulüpte psikolog olarak göreve başladı. CHP'nin parti tüzüğüne de aykırı olmasına rağmen Burak Yılmaz Karaca, hem belediye personeli hem de İl Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor.

"KİMSENİN EKMEĞİ İLE OYNANMAYACAK" DEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinden önce belediye personeliyle bir araya gelen Akın, "Büyükşehir Belediyemizi ve BASKİ'yi ziyaret ettik, burada çalışan tüm yol arkadaşlarımı, emekli kardeşlerimi, taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kardeşlerim kimseye inanmasın, hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Dışarıdan insanlar getirmek gibi şeyler olmayacak. Balıkesir'de adaletli, hakkın yenmediği, çalışana hakkının iade edildiği bir Balıkesir'i inşa edeceğiz" diye konuşan Akın, göreve başladığı günden bu yana yaklaşık 150 işçiyi kapı önüne koydu.