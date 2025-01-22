Planlı provokasyon

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından başlatılan soruşturma nedeniyle önceki gün Ankara'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Özdağ dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Özdağ, tutuklandı.

Kararda, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı ile eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğu kaydedildi. Diğer taraftan İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehditler savuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da önceki gün soruşturma açılmıştı.

Dün de aynı mesajı paylaşan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı. Üreten hakkında ev hapsi kararı verildi.

Üreten'in paylaşımından önce, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafın yanına "Başlıyoruz" yazması ve "alev" emojisi kullanması dikkat çekti. 18 Ocak tarihli son paylaşımında ise yine İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forslu görsellerine yer veren Üreten'in, "Başladık" mesajı ile paylaşım yaptığı görüldü.