Resmi Gazete’de yayımlandı: Emniyet’te görev değişimi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhubaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarında, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı." İfadeleri yer aldı.