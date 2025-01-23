Avukat Fırat Epözdemir gözaltına alındı: Terör bağlantıları tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı aynı zamanda İstanbul 1 Nolu Bora yönetim kurulunda yer alan Fırat Özdemir'in örgüt bağlantısı ortaya çıktı.

İSTANBUL BARO YÖNETİMİN TERÖR BAĞLANTISI

Fırat Özdemir'in örgütünün altyapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair örgüt arşivden ele geçirilen verilerde 2015 yılında oluşturulan "DİREN CİZRE" isimli whatsapp grubunda yer alarak örgütsel faaliyelere katıldığı tespit edildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simge eden yeşil sarı kırmızı renklerden müteşekkil bez parçasıyla fotoğrafı tespit edilen Epödemir soruşturma kapsamında bugün İstanbul Havalimanın'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve ofisinde aramala çalışmaları devam ediyor.