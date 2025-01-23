Bakan Tunç: Kartalkaya faciasında ihmali olanlar hesap verecek

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kartalkaya'da Grand Kartal otelde yaşanan yangın faciasına da değinen Bakan Tunç, 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda ihmali olanlar hesap verecek ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Her ne suretle olursa olsun, böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanların ihmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.