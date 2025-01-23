“Barajların çatladı” paylaşımı yapan Oğuzhan Uğur hakim karşında

6 Şubat deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş Kumçatı köyündeki barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı'nın çatladığı yönünde paylaşım yapan BaBala TV'nin sahibi sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hapis istemiyle dava açılmıştı.

YARGILAMASI BAŞLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık Oğuzhan Uğur ve ekibindeki 2 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir, 2 müşteki ve avukatlar katıldı. Savunmasını gerçekleştiren Uğur, deprem olduğu zaman tüm ekibinin uyanık olduklarını, kendisinin İstanbul'dan Hatay'a gittiğini anlattı.

REHAVETE KAPILMIŞ

Uğur, "Acele kararlar vermeden, sahte ihbar olabileceği ihtimalini de göz önüne alarak bir teyit ekibi kurduk. Hatay'dan döndüğümde bin 200 kişi olmuştuk. Devlet yetkilileriyle çok fazla insana yardım ederek çok fazla meseleyi çözdük. Bu sırada 'baraj patladı yalanını neden yaydın Oğuzhan Uğur' diye bir haber gördüm. Ben de bunu ekibe sormak yerine, o anki uykusuzluk ve yorgunlukla 'Nasıl böyle bir soru sorabiliyorsunuz' yazarak karşılık verdim. O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum" şeklinde devam etti.

"KEŞKE EKİBİME SORSAYDIM"

Savunmasında "Keşke önce ekibime sorsaydım. Benim milyonlara ulaşan hesaplarım var. Yanlış bir haber yapmak isteseydim bunu olay tarihinde 300-400 bin hesabı olan 'BabalaTV' hesabından yapmazdım. Maalesef kulaktan kulağa yanlış bir bilgi almışım, halbuki yanımda duran arkadaşlarım bu tweeti atmamışlar. Kendi içimizde araştırmamız devam ediyor. Paylaşımın yapılmasıyla da kaldırılmasıyla da herhangi bir ilgim yoktur" dedi.

"HAYALETLER ATMIŞ O ZAMAN"

Diğer sanıklar Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan ise bilgilerinin olmadıklarını söyledi. Müşteki Hasret Yıldırım söz alarak, "Bu tweet 3-4 gün kaldı. Şikayetçiyim, ayrıca olayın üzerinden 2 sene geçmiş, ben hala arkadaşları dinlediğimde sanki 'BabalaTV' stüdyosundaymışım zannediyorum. Hala araştıracağız, edeceğiz diyorlar. 2 senedir belirleyememişler. Psikolojide hayaletler atmış o zaman tweeti çünkü silen kişi de onlara göre belli değil " dedi.

TEHDİT İDDİASI

Dosya kapsamında dinlenen tanık ardından tekrar söz alan Oğuzhan Uğur, "Bize baraj yükseliyor diye ihbar yapan hanımefendiyi arayan şahıs 'Bana bu ihbarı BaBala TV yaptırdı' demesi için tehdit etmiş. Bizim paylaşımımızda 2 saat önce polis telsizinden baraj patladığına dair anons geçiyor. Bölgede bir anda koşan insanlar var. Görüntüde görünüyor. Kendimizle alakası olmasa da bu konu buraya nasıl geldi diye araştırdık ve bulduk" şeklinde beyanda bulundu.

YARDIMLARIN SEKTEYE UĞRAYIP UĞRAMADIĞI SORULACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, Kahramanmaraş ve Hatay Afet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını, atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulmasını istedi. Duruşma ertelendi.