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Giriş Tarihi: 23.1.2025 15:32

DEM Parti heyetinden İmralı ziyaretine ilişkin açıklama

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

İHA
DEM Parti heyetinden İmralı ziyaretine ilişkin açıklama

DEM Parti, İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıklar tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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DEM Parti heyetinden İmralı ziyaretine ilişkin açıklama
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