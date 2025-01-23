DEM’den İmralı’ya ikinci ziyaret

DEM Parti'de Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, dün ikinci kez terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Geçtiğimiz 28 Aralık günü İmralı'ya giderek elebaşı Öcalan'la görüşen DEM heyeti, dün 2'nci kez İmralı'ya gitti. 20 Ocak'ta Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapan heyette bu sefer yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, sağlık sorunlarından dolayı yer almadı. Önder ve Buldan'ın İmralı'daki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından heyet, İmralı Adası'ndan ayrıldı. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.