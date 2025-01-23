Faciada gözaltı sayısı 12’ye yükseldi! Bakan Tunç: Yangında kimin kusuru varsa hesap verecek

"KAMERA KAYITLARI VE BAZI BELGELER TOPLANDI"

Bakan Tunç, yangın faciasıyla ilgili olarak, "Elimizde bazı deliller mevcut. Kamera kayıtları ve diğer belgeler incelenmek üzere toplandı. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla detaylı şekilde devam ediyor. Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler gözden geçirilecek." dedi