Faciada gözaltı sayısı 12’ye yükseldi! Bakan Tunç: Yangında kimin kusuru varsa hesap verecek

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürüyor.
GÖZALTI SAYISI 12 OLDU
İşletme Sahipleri Halit ve Emine Ergün, İşletme Müdürü Emir Aras, Kartal Otelleri Genel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Bedeliye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı İrfan Acar'ın da gözaltına alınmasıyla birlekte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
"KİMİN KUSURU VARSA HESAP VERECEK"
Katıldığı bir televizyon kanalında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Adli sürecin özellikle kime varırsa ucu nereye giderse sonuna kadar etkili bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Yangında kimin kusuru varsa hesap verecek" ifadelerini kullandı.
"KAMERA KAYITLARI VE BAZI BELGELER TOPLANDI"
Bakan Tunç, yangın faciasıyla ilgili olarak, "Elimizde bazı deliller mevcut. Kamera kayıtları ve diğer belgeler incelenmek üzere toplandı. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla detaylı şekilde devam ediyor. Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler gözden geçirilecek." dedi