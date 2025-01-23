İşçilerin maaşlarını borçla ödeyecekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra bir maaş krizi de 25 yıldır CHP'li başkanlar tarafından yönetilen Konak Belediyesi'nde patlak verdi. Konak Belediyesi, 15 Ocak'ta şirketi Merbel'de çalışan yüzlerce işçinin hesaplarına eksik maaş yatırdı. Sabah erkenden para çekmek için bankamatiklere koşan işçiler hesaplarına sadece 15 bin lira yattığını görünce büyük şok yaşadı. Belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yaşanan şok gelişmenin ardından belediye önünde basın açıklaması yaparak maaşlarını kesintisiz tam olarak almak istediklerini belirtti. Yaşanan bu gelişme sonrası Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu belediye meclisini olağanüstü toplantıyla çağırdı. Toplantıda Başkan Mutlu'ya mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin desteği ile bankalardan 250 milyon lira borçlanma yetkisi verildi. Mutlu alınacak borç para ile işçilerin eksik kalan maaşlarının ödeneceğini duyurdu.

"BORÇ İÇİNDEYİZ" DEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, koltuğu partilisi Abdül Batur'dan devir almıştı. Başkan Mutlu koltuğa oturduktan kısa bir süre sonra Konak Belediyesi'nin 1 milyar lira borcu olduğunu belirtip "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar çok uzun süre yöneticilik yapmış biri olarak, bir gün bile maaşları geciktirmedim. Bununla da övünen bir insandım. Beni hala maaşların üçüncü günü olup işçilere ödeyemeyen konumuna koyanlara da teessüfümü bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey" ifadelerini kullanmıştı. Konak Belediyesi'nin bankalardan çekeceği borç kredi ile çalışanlarının maaşlarını ödeyecek olması kulislerde 'Konak Belediyesi batmış' yorumlarına neden oldu.