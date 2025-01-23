Özdağ’ın tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı

MERSİN'DE DENEDİ

Geçtiğimiz 18 Ağustos'ta ise Mersinli 18 yaşındaki Yunus Cengiz isimli gencin, Suriyeli bir grup tarafından bıçaklandığını ve ağabeyinin 'Biz Mersin'in yerlisiyiz. Gençler patlamaya yakın durumda. Zor tutuyorum' şeklinde kendisini aradığını iddia etti. Ancak söz konusu iddiaların yalan olduğu Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nce açıklandı. 2 Temmuz 2023'te ise Kocaeli Dilovası'nda Suriyelilerin, vatandaşların evine saldırdığını iddia etti ancak yine Kocaeli Valiliği'nce iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ORDU'YU KARIŞTIRMAK İSTEDİ

6 Ağustos 2022'de ise İçişleri Eski bakanı Süleyman Soylu'nun X adresinden yaptığı AFAD'ın İdlib'te yaptığı 62 bin 145 briket evin tamamlandığı ve Suriyelilerin onurlu geri dönüşüyle ilgili attığı twiti alıntılayan Özdağ, "Ordu Valiliği, 8 milyon lirayı Suriyelilere aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler" şeklinde paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşım da Ordu Valiliği'nce yalanlandı.

GAZİANTEP DE TUTMADI

13 Ağustos 2022'de ise Gaziantep'te bir genç kızın Suriyeliler tarafından bir araca bindirilmeye çalışıldığı ancak vatandaşların müdahalesi sonucu kurtulduğunu, Suriyelinin ise tutuklandığını öne sürdü. Ancak söz konusu iddia Gaziantep Valiliği'nce yalanlandı. 18 Nisan 2020'de ise dönemin Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Suriyeliler Ekime uygun toprak arazi almaya başladı" şeklindeki paylaşımını tekrar paylaşan Özdağ'ın bu iddiaları da Hatay Valiliği'nce yalanlandı. 4 Ağustos 2020'deki provokasyonu ise "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" şeklinde oldu. Bu paylaşım da İçişleri Bakanlığı'nca yalanlandı. Özdağ, 2020'de yine Suriyelilere yönelik, araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapıldığını iddia etti ancak söz konusu iddialar yine İçişleri'nce yalanlandı.

YAKALANANA KADAR DEVAM ETTİ

Soruşturma dosyasına göre Özdağ, yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer biçimde yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlar soruşturma dosyasında tek tek yer aldı.

KAYSERİ PROVOKASYONU'NDA ÖZDAĞ İMZASI

Özdağ'ın en büyük provokasyonundan bir tanesi ise geçtiğimiz 30 Haziran- 3 Temmuz tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen olaylarda 15 bin 100 kişi protesto eylemlerine katılması oldu. Olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet ve işyeri, 166 araçta zarar meydana geldi. 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personeli yaralandı. Olaylara katılan şahısların yapılan değerlendirmesinde Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan etkilenmiş oldukları belirtildi.