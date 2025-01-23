Özdağ’ın tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki gün "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen Özdağ, yaklaşık 3 saat Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan serbest bırakılan Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Özdağ'ın, Kayseri'de geçtiğimiz yıl Suriyelilere yönelik gerçekleşen ve 25 polis ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı olayların fitilini ateşlemesi ve son 5 yılda yaptığı 11 X paylaşımı tutuklanmasının en büyük delillerinden biri oldu. Savcılık, 11 ayrı paylaşımla birlikte Özdağ tarafından yapılan provokasyonun analizini soruşturma dosyasına koydu.
YALANLANMAKTAN BIKMADI
Savcılığın tespitlerine göre Özdağ 22 Eylül 2022'de, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Özdağ yine, 22 Kasım 2022'de Konya'da bir petrol istasyonunda 6 Afgan'ın 2 Türk çalışanı hastanelik ettiğini iddia etti ve gözaltına alınan Afgan saldırganların serbest bırakıldığını öne sürdü. Konya Valiliği ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı. 2 Temmuz 2023'te ise Göç İdaresi'nin Suriyelileri İstanbul başta olmak üzere batı illerine yönlendirdiği, bu konuyu belgeleriyle açıkladığını iddia etti. Göç İdaresi Başkanlığı ise bu iddiaları yalanladı. Yine 27 Ekim 2023'te ise Suriyelilere SGK tarafından 4600 lira ödeme yapıldığını iddia etti ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bu iddiası da yalanlandı.
MERSİN'DE DENEDİ
Geçtiğimiz 18 Ağustos'ta ise Mersinli 18 yaşındaki Yunus Cengiz isimli gencin, Suriyeli bir grup tarafından bıçaklandığını ve ağabeyinin 'Biz Mersin'in yerlisiyiz. Gençler patlamaya yakın durumda. Zor tutuyorum' şeklinde kendisini aradığını iddia etti. Ancak söz konusu iddiaların yalan olduğu Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nce açıklandı. 2 Temmuz 2023'te ise Kocaeli Dilovası'nda Suriyelilerin, vatandaşların evine saldırdığını iddia etti ancak yine Kocaeli Valiliği'nce iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
ORDU'YU KARIŞTIRMAK İSTEDİ
6 Ağustos 2022'de ise İçişleri Eski bakanı Süleyman Soylu'nun X adresinden yaptığı AFAD'ın İdlib'te yaptığı 62 bin 145 briket evin tamamlandığı ve Suriyelilerin onurlu geri dönüşüyle ilgili attığı twiti alıntılayan Özdağ, "Ordu Valiliği, 8 milyon lirayı Suriyelilere aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler" şeklinde paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşım da Ordu Valiliği'nce yalanlandı.
GAZİANTEP DE TUTMADI
13 Ağustos 2022'de ise Gaziantep'te bir genç kızın Suriyeliler tarafından bir araca bindirilmeye çalışıldığı ancak vatandaşların müdahalesi sonucu kurtulduğunu, Suriyelinin ise tutuklandığını öne sürdü. Ancak söz konusu iddia Gaziantep Valiliği'nce yalanlandı. 18 Nisan 2020'de ise dönemin Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Suriyeliler Ekime uygun toprak arazi almaya başladı" şeklindeki paylaşımını tekrar paylaşan Özdağ'ın bu iddiaları da Hatay Valiliği'nce yalanlandı. 4 Ağustos 2020'deki provokasyonu ise "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" şeklinde oldu. Bu paylaşım da İçişleri Bakanlığı'nca yalanlandı. Özdağ, 2020'de yine Suriyelilere yönelik, araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapıldığını iddia etti ancak söz konusu iddialar yine İçişleri'nce yalanlandı.
YAKALANANA KADAR DEVAM ETTİ
Soruşturma dosyasına göre Özdağ, yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer biçimde yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlar soruşturma dosyasında tek tek yer aldı.
KAYSERİ PROVOKASYONU'NDA ÖZDAĞ İMZASI
Özdağ'ın en büyük provokasyonundan bir tanesi ise geçtiğimiz 30 Haziran- 3 Temmuz tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen olaylarda 15 bin 100 kişi protesto eylemlerine katılması oldu. Olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet ve işyeri, 166 araçta zarar meydana geldi. 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personeli yaralandı. Olaylara katılan şahısların yapılan değerlendirmesinde Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan etkilenmiş oldukları belirtildi.
KIŞKIRTICI TUTUM VE DAVRANIŞLAR
İşte Özdağ'ın yaptığı tüm bu paylaşımlar ve provokasyonların kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği tespitinde bulunuldu. Ayrıca paylaşımların, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtilerek, paylaşımların birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturdu.
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR
Özdağ'ın bu paylaşımları sonucunda tahrik olan vatandaşların endişe oluşturacak şekilde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturdu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından hazırlanan 21 Ocak 2025 tarihli raporda, , başkanlığını Ümit Özdağ'ın yaptığı Zafer Partisi mensupları tarafından yapılan paylaşımlar, Kayseri'deki toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğu vurgulandı. Soruşturma birimlerine göre Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesi oluştu. Tespitlere göre, Özdağ'ın bu eylemleri süreklilik ve yoğunluk arz eden nitelikteydi ve kaçacağına yönelik somut olgu oluştuğu da vurgulandı.